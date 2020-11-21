Тоттенгем - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 9 туру АПЛ. LIVE

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Манчестер Сіті Олександра Зінченка в 9 туры Англійської Прем'єр-ліги зіграє в гостях проти Тоттенгема.

Матч відбудеться в суботу, 21 листопада, о 19:30 за київським часом у Лондоні. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Тоттенгема і Манчестер Сіті дивіться на нашому сайті. плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до старту поєдинку.

Після 8 турі шпори усього на 1очко відстають від лідера чемпіонату Лестера, набравши 18 очок. У містян 12 очок і 10 місце в турнірній таблиці. У минулому турі підопічні Моурінью перемогли в гостях ВестБром (0:1), а Манчестер зіграв унічию з Ліверпулем (1:1).