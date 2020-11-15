Джерело - Чемпіон.

Непереможний американець Теренс Кроуфорд (36-0-0, 27 КО) проеде 4-й захист титулу WBO в напісередній вазі (66,7 кг) проти британця Келла Брука (39-2-0, 27 КО).

Поєдинок відбудеться у ніч на неділю, 15 листопада, не раніше 5:00 за київським часом. Пряма трансляція ексклюзивно в Україні в медіасервісі Megogo. Також онлайн бій Кроуфорд - Брук дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Обидва боксери нокаутували своїх суперників в останнії поєдинках. Американець - у 9 раунді Егідіюса Каваляускаса (ТКО), а британець - у 7 раунді Марка ДеЛуку (КО). Нагадаємо, у 2016 році Кроуфорд переміг українця Віктора постола в об'єднавчому поєдинку (WBC/WBO) в першій напівсередній вазі (63,5 кг).