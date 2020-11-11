Грузія - Північна Македонія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро-2020. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна Грузії в фіналі кваліфікації до Євро-2020 зіграє на власному полі з командою Північної Македонії.

Матч відбудеться в четвер, 12 листопада, на стадіоні Динамо імені Пайчадзе в Тбілісі. Початок о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також матч Грузія - Північна Македонія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Зазначимо, що команди грають в одній групі Ліги націй. Місяць тому гра в Північній Македонії між суперниками завершилася нічиєю - 1:1.

В інших матчах фіналу кваліфікації зіграють: Північна Ірландія - Словаччина, Сербія - Шотландія та Угорщина - Шотландія.