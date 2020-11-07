 Десна - Минай смотреть онлайн матч УПЛ 9-й тур 7.11.2020 - футбол 2 | Футбол | Champion.com.ua
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Десна - Минай: онлайн-трансляція матчу 9 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 18:35 734 0
Десна - Минай: онлайн-трансляція матчу 9 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Десна в 9 турі Української Прем'єр-ліги приймає дебютанта Минай.

Матч відбудеться в суботу, 7 листопада, о 19:30. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2 в медіасервісі sweet.tv. Також онлайн матч Десна - Минай в прямому етері дивіться на нашому сайті.

Десна, після 8 турів, посідає 6 сходинку в чемпіонаті, набравши 13 очок. Минай у 7 матчах здобув 6 очок і розташувався на 12 місці. У минулому турі Десна не змогла перемогти Олекандрію (2:2), а Минай розписав мирову з іншим дебютантом - Рухом (0:0).

Нагадаємо, у 9 турі відбудеться головне протистояння вітчизняного футболу - Динамо прийматиме Шахтар. Гра киян і гірників - 8 листопада о 17:00.

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