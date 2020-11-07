Олександрія - Львів: онлайн-трансляція матчу 9 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Олександрія в 9 турі Української Прем'єр-ліги на власному полі зіграє проти Львова.

Матч відбудеться в суботу, 7 листопада, на стадіоні Ніка, о 17:00. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2 в медісервісі sweet.tv. Також онлайн матч Олександрія - ФК Львів наживо дивітьчя на нашому сайті.

Підопічні Шарана набрали 10 очок у 8 поєдинках і посідають 9 місце в турнірній таблиці УПЛ. Львів на передостанній сходинці з 4 очками в активі. У минулому турі Львів здобув свою першу перемогу в сезоні, перемігши полтавську Ворсклу (1:0). Олександрія у 8 турі зіграла внічию з Десною (2:2).

Нагадаємо, у 9 турі відбудеться головне протистояння вітчизняного футболу - Динамо прийматиме Шахтар. Гра киян і гірників - 8 листопада о 17:00.