Десна - Минай: онлайн-трансляція матчу 9 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Десна в 9 турі Української Прем'єр-ліги приймає дебютанта Минай.

Матч відбудеться в суботу, 7 листопада, о 19:30. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2 в медіасервісі sweet.tv. Також онлайн матч Десна - Минай в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Десна, після 8 турів, посідає 6 сходинку в чемпіонаті, набравши 13 очок. Минай у 7 матчах здобув 6 очок і розташувався на 12 місці. У минулому турі Десна не змогла перемогти Олекандрію (2:2), а Минай розписав мирову з іншим дебютантом - Рухом (0:0).

Нагадаємо, у 9 турі відбудеться головне протистояння вітчизняного футболу - Динамо прийматиме Шахтар. Гра киян і гірників - 8 листопада о 17:00.