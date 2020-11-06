 Олимпик - Мариуполь смотреть онлайн матч УПЛ 9-й тур 7.11.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Олімпік - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 9 туру УПЛ. LIVE

Вчора 22:36 129 0
Олімпік - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 9 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Олімпік зіграє проти Маріуполя в матчі 9 туру Української Прем'єр-ліги.

Гра відбудеться в суботу, 7 листопада, на стадіоні Динамо ім. Лобановського. Початок о 14:00. Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 2 у медіасервісі sweet.tv. Також онлайн матч Олімпік - Маріуполь дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Після 8 турів команди знаходяться поруч у турнірній таблиці. У Олімпіка - 12 очок і 6 сходинка. У Маріуполя на 1 очко менше та 7 сходинка. У минулому турі Олімпік, несподівано, переміг у гостях Колос (1:2), а Маріуполь зазнав нищівної поразки від Шахтаря (4:1).

Нагадаємо, у 9 турі відбудеться головне протистояння вітчизняного футболу - Динамо прийматиме Шахтар. Гра киян і гірників - 8 листопада о 17:00.

 

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