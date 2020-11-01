 Ингулец - Заря смотреть онлайн матч УПЛ 8-й тур 1.11.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Інгулець - Зоря: онлайн-трансляція матчу 8 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 13:08 74 0
Інгулець - Зоря: онлайн-трансляція матчу 8 туру УПЛ. LIVE

Луганська Зоря та Інгулець із Петрового завершують 8 тур української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в неділю, 1 листопада, на стадіона Зірка в Кропивницькому. Початок о 19:30 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Інгулець - Зоря дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри. 

Луганці в попередніх 7 матчах набрали 9 очок і посідають 9 сходинку в чемпіонаті. В Інгульція 5 пунктів і 11 місце в турнірній таблиці УПЛ.

Лідирує в чемпіонаті Динамо, у якого 20 очок у 8 матчах. Шахтар на 2 місці з 16 очками в активі.

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