Львів - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 8 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла у 8 турі української Прем'єр-ліги зіграє на виїзді зі Львовом.

Матч заплановано на неділю, 1 листопада. Початок о 17:00. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Львів - Ворскла наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний ус цій новині за годину до початку гри.

У Ворскли 15 очок після 7 турів і 3 сходинка в турнірній таблиці УПЛ. У Шахтаря, який наразі 2-й, на очко більше після 8 матчів. Львів замикає турнірну таблицю, набравши в 6 матчах усього 1 очко. У минулому турі Ворсклі в гостях зіграла внічию з Шахтарем (1:1), а Львів вдома програв Дніпро-1 (1:3).