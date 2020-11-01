Минай - Рух: онлайн-трансляція матчу 8 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Минай на власному полі зіграє з Рухом у 8 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в неділю, 1 листопада, на стадіоні Авангард в Ужгороді. Початок о 14:00. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Минай - Рух наживо дивіться на нашому сайті.

Мнай після 6 зіграних матчів посідає 12 сходинку, здобувши 5 очок. Рух на 13 місці з 2 очками після 7 матчів. У минулому турі Минай в гостях зіграв унічию з Колосом (2:2), а Рух зазав розгрому від Зорі (4:0).

Лідери чемпіонату Динамо та Шахтар виграли свої матчі 8 туру. Гірники розгромили Маріуполь (4:1), а кияни мінімально перемогли Дніпро-1 (1:2).