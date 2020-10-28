Зоря - Брага: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE

Луганська Зоря у 2 турі Ліги Європи вдома гратиме проти португальської Браги.

Матч відбудеться в четвер, 29 жовтня, на Славутич Арені в Запоріжжі. Початок о 19:55 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Зоря - Брага в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У 1 турі Зоря розгромно програла Лестеру (3:0), а Брага вдома з таким же рахунком перемогла АЕК (3:0). Суперники Зорі по групі G АЕК і Лестер у 2 турі зіграють у Греції. Початок о 19:55.