 Футбол 1 - Аталанта - Аякс смотреть онлайн - Лига чемпионов 27.10.2020 | Футбол | Champion.com.ua
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Аталанта - Аякс: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Сьогодні 21:55 824 0
Аталанта - Аякс: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта Руслана Маліновського в 2 турі Ліги чемпіонів вдома зіграє проти амстердамського Аякса.

Матч відбудеться у вівторок, 27 жовтня, о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалах Футбол 3 і Воля Футбол у медіасервісі Megogo. Також онлайн матч Аталанта - Аякс наживо дивіться на нашому сайті.

У 1 турі Аталанта розгромила Мідтьюлланн (0:4), а Аякс мінімально програв Ліверпулю (0:1).

Нагадаємо, київське Динамо в 2 турі ЛЧ зіграє в гостях проти Ференцвароша Сергія Реброва. Матч Ференцварош - Динамо відбудеться в середу, 28 жовтня, о 22:00. Шахтар у 2-й змагальний день прийматиме Інтер. Гра Шахтар - Інтер запланована на вівторок, 27 жовтня, о 19:55.

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