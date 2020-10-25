Локомотив - Баварія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Мюнхенська Баварія у 2 турі Ліги чемпіонів зіграє у Москві проти Локомотива.

Матч відбудеться у вівторок, 27 жовтня, о 19:55 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалах Футбол 3 і Воля Футбол у медіасервісі Megogo. Також онлайн матч Локомотив - Баварія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У 1 турі Баварія розгромила мадридський Атлетіко (4:0), а Локомотив виборов нічию у виїзній грі проти Зальцбурга (2:2).

Нагадаємо, донецький Шахтар у 2 турі приймає Інтер, а київське Динамо в гостях зіграє проти Ференцвароша.