Ястремська - Брейді: онлайн-трансляція турніру в Остраві. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (29) в 1 колі J&T Banka Ostrava Open 2020 зіграє проти американки Дженніфер Брейді (26).

Матч відбудеться сьогодні, 20 жовтня, третім запуском на корті №1 одразу після парної зустрічі Фліпкенс/Шуурс - Градечка/Клепач. Орієнтовний початок - 16:00 за київським часом. Дивіться пряму трансляцію Ястремська - Брейді онлайн на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Раніше суперниці не зустрічалися.

Нагадаємо, перша сіяна на турнірі Еліна Світоліна розпочне виступи з 2 кола матчем проти Марії Саккарі.