 Наполи - Аталанта смотреть онлайн матч Серия А 4 тур - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ломаченко - Лопес: анонс і прогноз на чемпіонський бій
Сьогодні 00:02 9319 1
Маріуполь вирвав перемогу у Миная в 6 турі УПЛ
Сьогодні 15:54 140
Наполі - Аталанта: онлайн-трансляція 4 туру Серії А. LIVE
Сьогодні 15:49 552
Минай - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 6 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 14:58 983
Без шансів для американця: букмекери зробили прогноз на бій Ломаченко - Лопес
Сьогодні 12:15 1474
Іванов виборов пояс WBC International Silver
Сьогодні 10:34 1398
Ломаченко знищив поглядом Лопеса на зважуванні
Сьогодні 10:17 1797
Рух прийме Динамо, Шахтар зіграє із ФК Львів. Де дивитися матчі УПЛ
Сьогодні 08:47 1421
Ломаченко - Лопес: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE
Сьогодні 01:24 23719 1
Ломаченко - Лопес: онлайн-трансляція
Вчора 22:37 1851
Блоги
Редкач: Ломаченку є, що втрачати, а Лопес голодний до великих перемог
Редкач: Ломаченку є, що втрачати, а Лопес голодний до великих перемог Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:37 152 1
Ломаченко vs Лопес: мовчання і крики батьків - в основі захоплюючої боротьби синів
Ломаченко vs Лопес: мовчання і крики батьків - в основі захоплюючої боротьби синів Андрій Твердохліб
Вчора 21:41 3081
Боксер Узелков роздавав виборцям кашу від ОПЗЖ, поліція порушила кримінальну справу
Боксер Узелков роздавав виборцям кашу від ОПЗЖ, поліція порушила кримінальну справу Valeriy Ruchka
Вчора 20:12 1250
16 років тому одна заміна змінила історію футболу
16 років тому одна заміна змінила історію футболу Valeriy Ruchka
Вчора 15:38 6822
Пресконфереція Ломаченко - Лопес: що відбувалося залаштунками
Пресконфереція Ломаченко - Лопес: що відбувалося залаштунками Valeriy Ruchka
Вчора 14:56 758
ВІДЕО. Шевченка зустріли оплесками на пресконференції після перемоги над Іспанією
ВІДЕО. Шевченка зустріли оплесками на пресконференції після перемоги над Іспанією Андрій Твердохліб
14.10.2020 04:55 6831
Уроки Шевченка та феномен Бущана: головні висновки матчу Україна - Іспанія
Уроки Шевченка та феномен Бущана: головні висновки матчу Україна - Іспанія Андрій Твердохліб
14.10.2020 04:12 11065 2
Відео дня. Геніальна гра Ярмоленка та шикарний гол Циганкова у ворота збірної Іспанії
Відео дня. Геніальна гра Ярмоленка та шикарний гол Циганкова у ворота збірної Іспанії Андрій Твердохліб
14.10.2020 03:04 10815 1
Воротар збірної Ізраїлю пропустив кумедний автогол у матчі Ліги націй
Воротар збірної Ізраїлю пропустив кумедний автогол у матчі Ліги націй Стас Лысак
13.10.2020 20:00 7703 2
Фейл дня. Воротар збірної Естонії пропустив безглуздий автогол в Лізі націй
Фейл дня. Воротар збірної Естонії пропустив безглуздий автогол в Лізі націй Стас Лысак
13.10.2020 19:30 2910
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:09 Футбол Гранада сенсаційно перемогла Севілью у 6 турі Ла-Ліги 111
15:54 Футбол Маріуполь вирвав перемогу у Миная в 6 турі УПЛ 140
15:49 Пряма трансляція Наполі - Аталанта: онлайн-трансляція 4 туру Серії А. LIVE 552
15:45 Футбол Сьомін: У Суркіса в Динамо все під контролем 263
15:37 Блог Редкач: Ломаченку є, що втрачати, а Лопес голодний до великих перемог 157 1
15:25 Футбол Маліновський у запасі Аталанти на матч з Наполі 350
15:14 Футбол Тренер Гента оцінив форму Яремчука 474
14:58 Пряма трансляція Минай - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 6 туру УПЛ. LIVE 983
14:56 RunNews Легкоатлет з Уганди встановив новий світовий рекорд у півмарафоні 389
14:40 Футбол Орбу: Динамо швидко вирішить всі питання з Рухом 570
14:21 RunNews Двоє українок у ТОП-25 на чемпіонаті світу з півмарафону 513
13:58 Хокей Білоруський хокеїст вражений жорстокістю силовиків 718
13:39 Футбол Сікан у старті Маріуполя на гру із Минаєм 604
13:28 Футбол Сульшер: Манчестер Юнайтед здатний досягати результату 644
13:12 Футбол У Нагірному Карабасі загинув 18-річний футболіст Локомотива 1330
12:58 Футбол Чорноморець - Кремінь 2:1. Огляд матчу 886
12:44 Бокс Редкач підтримав Ломаченка у бою проти Лопеса 998
12:25 Футбол Сідклей взимку повернеться у Динамо 1058
12:15 Бокс Без шансів для американця: букмекери зробили прогноз на бій Ломаченко - Лопес 1474
12:12 Футбол Шевченко підтримав Мілан перед дербі з Інтером 1015
11:58 Футбол Волинь - Металіст 1925 0:0. Огляд матчу 894
11:45 Футбол Тоттенхем віддав захисника у Борнмут 964
11:33 Футбол Анчелотті: Можливо, нас чекає найкращий розіграш АПЛ в історії 1188
11:13 Футбол Клопп: Евертон – це ТОП-команда 1070
10:59 Футбол Нім - ПСЖ 0:4. Огляд матчу 1069

Наполі - Аталанта: онлайн-трансляція 4 туру Серії А. LIVE

Сьогодні 15:49 552 0
Наполі - Аталанта: онлайн-трансляція 4 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта Руслана Маліновського в 4 турі Серії А зіграє виїзну гру проти Наполі.

Матч відбудеться в суботу, 17 жовтня, в Неаполі о 16:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 3. Також онлайн матч Наполі - аталанта навживо дивіться на нашому сайті.

У попередньому турі бергамці розгромили Кальярі (5:2) та впевнено очолюють турнірну таблицю, здобувши 3 перемоги на старті сезону. Наполі в 3 турі отримав технічну поразку за неявку на гру проти Ювентуса. Також з неаполітанців зняте 1 очко. Тож у команди з півдня Італії 5 очок і 8 місце після 3 турів.

 

Коментарі ()