Зоря - Колос: онлайн-трансляція матчу 6 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря в 6 турі української Прем'єр-ліги в Запоріжжі приймає ковалівський Колос.

Матч відбудеться в суботу, 17 жовтня, о 19:30. Пряма трансляція на телеканалі Уніан. Також онлайн матч Зоря - Колос у прямому ефірі дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Після 5 ігрових днів Колос посідає 3 місце в чемпіонаті, здобувши 10 очок. У Зорі 5 очок і 9 сходинка. У 5 турі підопічні Скрипника зіграли внічию в Києві з Динамо (1:1), а Колос мінімально переміг Маріуполь (1:0).