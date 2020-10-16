Шахтар - Львів: онлайн-трансляція матчу 6 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар прийматиме ФК Львів у 6 турі української Прем'єр-ліги.

матч відбудеться в суботу, 17 жовтня, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 17:00. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Шахтар - Львів дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Шахтар, досить невдало розпочав чемпіонат. У перших п'яти турах гірники тричі зіграли внічию та двічі перемогли. У підопічних Каштру 9 очок і 4 місце в чемпіонаті. У ФК Лвів 1 очко в 4 матчах і остання сходинка. У 4 турі Шахтар у гостях зіграв унічию з Десною (2:2), а Львів не виявив переможця у виїзній грі з Рухом (0:0).