Інгулець - Минай: онлайн-трансляція матчу 5 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Дебютанти української Прем'єр-ліги Інгулець і Минай зіграють в 5 турі чемпіонату України.

Матч відбудеться в суботу, 3 жовтня в Петровому. Початок о 19:30 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Інгулець - Минай наживо дивітьсяна нашому сайті.

У попередньому турі Минай зазнав розгромної поразки від Динамо (0:4), а Інгулець болюче програв в Олександрії (4:1). Після 4 турів в обох команд по 3 очка та 10 й 11 сходинки в турнірній таблиці відповідно. Проте, підопічні Кобіна мають гру в запасі.