 Свитолина - Гарсия смотреть онлайн матч 1/8 финала Roland Garros - футбол 1 | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна - Гарсія: онлайн-трансляція 1/8 Roland Garros. LIVE

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Світоліна - Гарсія: онлайн-трансляція 1/8 Roland Garros. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції - Roland Garros зустрінеться із француженкою Каролін Гарсія (45).

Матч заплановано на неділю, 4 жовтня на одному з центральних кортів турніру. Точний час і арена визначаться пізніше. Дивіться пряму трансляцію поєдинку Світоліна - Гарсія онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри. Нагадаємо, Світоліна має негативний баланс у протистоянні з Гарсією. Українка виграла всього 1 гру при 3-х поразках. Причому француженка виграла всі три останні поєдинки. Цікаво, що останній поєдинок тенісистки зіграли в 2018 році саме на грунтових кортах Штутгарта.

У 3 колі Світоліна в 2-х сетах перемогла росіянку Алєксандрову (6:4, 7:5), а Гарсія в трьох сетах вирвала перемогу в Мертенс (1:6, 6:4, 7:5).

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