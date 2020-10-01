Світоліна - Алєксандрова: онлайн-трансляція матчу 3 кола Roland Garros. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) в матчі 3 кола Відкритого чемпіонату Франції - Roland Garros зіграє проти росіянки Єкатєріни Алєксандрової (31).

Матч заплановано на п'ятницю, 2 жовтня. Час і арена, на які відбудеться поєдинок 3-го кола визначаться пізніше. Дивіться пряму трансляцію поєдинку Світоліна - Алєксандрова онлайн на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Раніше суперниці не зустрічалися.

Нагадаємо, у 1 колі Світоліна перемогла росіянку Грачову (7:6(2), 6:4), а в 2-му - мексиканку Сарасуа (6:3, 0:6, 6:2). Зазначимо, що Еліна Світоліна єдиною з українок продовжує виступи на кортах Парижа в одиночному розряді.