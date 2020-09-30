Світоліна - Сарасуа: онлайн-трансляція 2 кола Roland Garros. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України (5) Еліна Світоліна в 2 колі Відкритого чемпіонату Франції - Ролан Гаррос зіграє проти мексиканки Ренати Сарасуа (178).

Матч заплановано на середу, 30 вересня на центральні арені - корт Філіппа Шатріє, першим запуском. Початок о 12:00 за икївським часом. Дивіться пряму трансляцію поєдинку Світоліна - Грачова на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

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Раніше суперниці між собою не грали.

У 1 колі Світоліна в двох сетах перемогла росіянку Грачову (7:6(2), 6:4), а Сарасуа здолала француженку Жакемо (6:1, 6:2).