Торіно - Аталанта: онлайн-трансляція 2 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта Руслана Маліновського в 2 турі італійської Серії А гостюватиме в Торино.

Матч відбудеться в суботу, 26 вересня о 16:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Торино - Аталанта наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Для обох команд цей матч буде першим в новому чемпіонаті.

У минулому чемпіонаті Аталанта посіла 3 місце, а Торіно завершив сезон на 16 сходинці.