Ворскла - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 4 туру УПЛ. LIVE

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Полтавська Ворскла в 4 турі української Прем'єр-ліги зіграє проти Маріуполя.

Матч відбудеться в суботу, 26 вересня в Полтаві на стадіоні імені Олексія Бутовського. Початок о 17:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Ворскла - Маріуполь в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У 3-му турі Ворскла здолала Олександрію (2:0), а Маріуполь мінімально здолав Дніпро-1 (2:1). Таким чином, полтавці посідають першу сходинку з 9 очками, випереджаючи Динамо на 2 залікових пункта. У Миная 6 очок після 3 матчів та 5 місце в турнірній таблиці УПЛ.

Нагадаємо, Минай підписав ексгравця Ворскли.