Дерев'янченко - Чарло: онлайн-трансляція бою за титул WBC. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Сергій Дерев'янченко (13-2-0, 10 КО) зустрінеться з американцем Джермолою Чарло (30-0-0, 22 КО) за титул чемпіона світу в середній вазі за версією WBC.

Бій відбудеться в першому карді боксерського вечора на Mohegan Sun Arena в Коннектікуті (США) у ніч з 26 на 27 вересня. Орієнтовний час бою 4:00 за київським часом. Пряма трансляція в Україні на телеканалі Інтер. Також онлайн бій Дерев'янченко - Чарло наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Чарло є чинним володарем поясу WBC і для нього це буде третій захист титулу. Що стосується українського боксера, то свій останній поєдинок він програв, за досить спірним рішенням суддів, легендарному Генадію Головкіну.

Нагадаємо, напередодні визначилась дата поєдинку Олександра Усика проти Деріка Чісори. А Василь Ломаченко проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі проти Теофімо Лопеса 18 жовтня.