 Україна - Греція: онлайн-трансляція кваліфікації жіночого Євро-2022. LIVE | Футбол | Champion.com.ua
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Україна - Греція: онлайн-трансляція кваліфікації жіночого Євро-2022. LIVE

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Україна - Греція: онлайн-трансляція кваліфікації жіночого Євро-2022. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України зіграє проти збірної Греції в черговому матчі кваліфікації до Євро-2022.

Матч відбудеться сьогодні, 22 вересня о 19:00 на Оболонь Арені. Початок о 19:00. Дивіться пряму трансляцію матчу онлайн на нашому сайті.

Українки невдало розпочали турнір, зазнавши 3 поразок поспіль. Проте, в останньому матчі наші футболістки впевнено перемогли в гостях команду Чорногорії. Наразі українки з 3 очками посідають 4 сходинку в групі I, зігравши 4 гри. Збірна Ірландії, яка посідає 2-ге прохідне місце, набрала 13 очок у 6 зустрічах. У суперницб українок по сьогодняшній грі - 4 очки.

 

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