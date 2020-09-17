 Ястремская - Халеп смотреть онлайн матч 18.09.2020 - футбол 1 | Теніс | Champion.com.ua
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Ястремська - Халеп: онлайн-трансляція 1/8 фіналу в Римі. LIVE

Сьогодні 20:09 201 0
Ястремська - Халеп: онлайн-трансляція 1/8 фіналу в Римі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (29) зіграє проти другої ракетки світу Симони Халеп (2) на Internazionali BNL d'Italia в Римі.

Матч заплановано на 18 вересня, першим запуском на центральному корті. Час визначиться пізніше. Дивіться пряму трансляцію матчу Ястремська - Халеп онлайн на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

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У 2 колі українка вигризла перемогу в Анасімової, а Халеп впевнено розібралася з Паоліні (6:3, 6:4). 

Перша ракетка України - Еліна Світоліна в 1/8 зіграє проти росіянки Світлани Кузнєцової.

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