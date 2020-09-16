Ференцварош - Динамо Загреб: онлайн-трансляція кваліфікації Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Угорський Ференцварош нашого Сергія Реброва в 3 кваліфайраунді Ліги чемпіонів зіграє проти загребського Динамо.

Матч відбудеться сьогодні, 16 вересня в Будапешті. Початок о 20:00 за київським часом. Дивіться онлайн матч Ференцварош - Динамо З наживо на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Підопічні Реброва в попередніх раундах вибили з турніру Юргорден (2:0) та легендарний Селтік (1:2). Загребське Динамо на попередній стадії перемогло ЧФР Клуж (1:2).

Нанадаємо, у минулорічному розіграші ЛЧ команди також зустрічалася в кваліфікації. Чемпіон Хорватії, за сумою двох матчів, виявився сильнішим (1:1, 0:4).

Переможець пари Ференцварош - Динамо З у плей-оф раунді зіграє з переможцем протистояння Карабах - Молде.