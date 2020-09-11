Зоря - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 2 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.
У 2 турі української Прем'єр-ліги Зоря на власному полі зіграє проти Маріуполя.
Матч відбудеться в неділю, 13 вересня о 17:00. Пряма трансляція на телеканалі Уніан. Також онлайн матч Зоря - Маріуполь наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.
У першому турі Зоря зазнала поразки від Десни, а Маріуполь поступився Олександрії.
Нагадаємо, матч 2 туру УПЛ Рух - Шахтар перенесено на 23 вересня через спалах коронавірусу в таборі команди з Винників.
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