Минай - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 2 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Минає вдома зіграє з Олександрією в матчі 2 туру української Прем'єр-ліги.

Гра відбудеться в неділю, 13 вересня о 14:00. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також прямий ефір матчу Минай - Олександрія онлайн дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку.

Матч 1 туру Минай - ФК Львів не відбувся через спалах коронавірусу в таборі львів'ян. Олександрія, у свою чергу, розгромила Маріуполь.

Нагадаємо, Минай звернувся в УПЛ з досить дивним проханням.