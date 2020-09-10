Вест Гем - Ньюкасл: онлайн-трансляція 1 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем Андрія Ярмоленка в стартовому пєдинку англійської Прем'єр-ліги сезону 2020/21 зіграє з Ньюкаслом.

Гра відбудеться в суботу, 12 вересня, у Лондоні на Олімпійському стадіоні. Початок о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports. Також прямий етер матчу Вест Гем - Ньюкасл онлайн дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Ньюкасл посів 13 сходинку, а Вест Гем фінішував 16-м.