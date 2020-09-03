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Україна - Швейцарія: онлайн-трансляція матчу Ліги Націй. LIVE

Сьогодні 15:01 8868 1
Україна - Швейцарія: онлайн-трансляція матчу Ліги Націй. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в стартовому поєдинку групи 4 дивізіону А Ліги Націй 2020/21 вдома зіграє проти збірної Швейцарії.

Матч відбудеться в четвер, 3 вересня на Арені Львів. Початок о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Україна - Швейцарія в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, збірна України виграла минулий розіграш турніру в дивізіоні В і зіграє серед когорти найсильніших команд Європи. Усього в Лізі Націй 4 дивізіони, по 4 групи в кожному.

Також в групі 4 разом з Україною та Швейцарією зіграють Німеччина та Іспанія. Матч наших суперників відбудеться паралельно в Німеччині. Зі списком гравців, яких Андрій Шевченко викликав у табір національної команди, можна ознайомитись ТУТ.

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