 Виктор Постол - Хосе Рамирес смотреть онлайн бой 30.08.2020 - футбол 1 | Бокс | Champion.com.ua
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Віктор Постол - Хосе Рамірес: ОНЛАЙН
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Постол - Рамірес: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC і WBO. LIVE

Сьогодні 00:09 3482 0
Постол - Рамірес: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC і WBO. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Віктор Постол (31-2, 12 KO) у чемпіонському бою в першій напівсередній вазі (63,5 кг) за пояси WBC та WBO вийде в ринг проти чинного чемпіона - американця Хосе Раміреса (25-0, 17 KO).

Бій відбудеться в рамках боксерського вечора компанії Top Rank у Лас-Вегасі на арені MGM Grand вранці, 30 серпня. Орієнтовний час поєдинку - 6:30 за київським часом. Пряма трансляція в Україні в медіасервісі Megogo.

Також онлайн бій Віктор Постол - Хосе Рамірес у прямому етері дивіться на нашому сайті. Також Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

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