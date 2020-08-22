Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар та Динамо Київ розіграють між собою Суперкубок України.

Матч Шахтар - Динамо відбудеться 25 серпня на НСК Олімпійський, гра розпочнеться о 21:00.

Трансляцію здійснюватиме телеканал Футбол 1. Також матч за Суперкубок України Шахтар - Динамо можна буде переглянути на нашому сайті.

Плеєр буде доступний незадовго до початку поєдинку.

Гра між чемпіоном та володарем кубка вперше відбудеться у Києві. Раніше 10 раз матч за Суперкубок відбувався в Одесі, двічі - у Полтаві, по одному разу - в Сумах, Запоріжжі, Луганську та Львові.

Шахтар є чинним чемпіоном України, Динамо – володарем національного кубка.