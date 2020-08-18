 РБ Лейпциг - ПСЖ смотреть онлайн матч 18.08.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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РБ Лейпциг - ПСЖ: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Сьогодні 06:47 3145 0
РБ Лейпциг - ПСЖ: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Німецький РБ Лейпциг і французький ПСЖ зіграють у першому півфіналі Ліги чемпіонів 2019/20.

Матч відбудеться у вівторок, 18 серпня, на Ештадіу да Луш у Португалії о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч РБ Лейпциг - ПСЖ у прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, у чертьфіналі ПСЖ вирвав перемогу в Атланти, а РБ Лейпциг виявився сильнішим за Атлетіко.

Напередодні Баварія принизила Барселону в 1/4 фіналу та чекає на свого суперника в матчі Манчестер Сіті - Ліон.

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