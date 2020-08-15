Манчестер Сіті - Ліон: онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Манчестер сіті Олександра Зінчека в чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграє проти французького Ліона.

Матч відбудеться в суботу, 15 серпня. Початок о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Ман Сіті - Ліон у прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Суперник переможця нашого матчу визначиться в матчі Барселони та Баварії.

Нагадаємо, першу півфінальну пару утворили ПСЖ і РБ Лейпциг. Парижани в драматичному матчі вирвали перемогу в Аталанти, а німці несподівано перемогли Атлетіко.

Зауважимо, що починаючи з чвертьфінальної стадії, суперники визначають переможця в одній грі.