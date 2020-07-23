 Ингулец - Чорноморец смотреть онлайн 23.07.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Інгулець - Чорноморець: онлайн-трансляція матчу Першої ліги

Сьогодні 00:10 515 0
Інгулець - Чорноморець: онлайн-трансляція матчу Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Інгулець на власному полі зіграє проти чорноморця в 26 турі Першої ліги чемпіонату України.

Матч відбудеться в четвер, 23 липня. Початок о 17:00. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Інгулець - Чорноморець в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Інгулець очолює турнірну таблицю Першої ліги. У підопічних Сергія Лавриненка - 53 очки в проведених 25 матчах. У Чорноморця - 33 очки та 10 місце.

Нагадаємо, в 24 турі в матчі Інгулець - Прикарпяття стався грандіозний суддівський скандал, після чого мер Івано-Франківська назвав команду з Петрового баригами, на що власник Інгульця Олександр Поворознюк закликав мера відповісти за свої слова.

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