Аталанта - Болонья: онлайн-трансляція матчу 35 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта Руслана Маліновського в 35 турі італійської Серії А прийматиме Болонью.

Матч відбудеться у вівторок, 21 липня. Початок о 20:30. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Аталанта - Болонья наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Аталанта вже забезпечила собі місце в груповому етапі Ліги чемпіонів 2020/21 та продовжує боротьбу за срібні медалі чемпіонату Італії. У підопічних Гасперіні - 71 очко в 34 матчах. В Інтера, який другим - 72. У Лаціо, який розташувався на 4 сходинці - 69. Болонья ж має в своєму активі 43 очки та посідає 10 сходинку.

Нагадаємо, у 34 турі Аталанта в гостях не змогла перемогти Верону (1:1), а Болонья програла Мілану (5:1).