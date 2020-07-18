 Свитолина - Севастова смотреть онлайн 18.07.2020 трансляция футбол 1 | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна - Севастова: онлайн-трансляція Bett1 Aces Berlin 2. LIVE

Сьогодні 19:11 662 0
Світоліна - Севастова: онлайн-трансляція Bett1 Aces Berlin 2. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна зіграє в півфіналі виставкового турніру Bett1 Aces Berlin 2 проти Анастасії Севастової.

Матч відьбудеться в суботу, 18 липня. орієнтовний початок о 18:40 за київським часом. Дивіться пряму трансляція матчу Світоліна - Севастова онлайн на нашому сайті.

У першому півфіналі Петра Квітова в трьох сетах перемогла Андреа Петкович (3:6, 6:4, 10:5).

Нагадаємо, напередодні Світоліна перемогла в фіналі Bett1 Aces Berlin Петрк Квітову. Загалом же в турнірі беруть участь 6 тенісисток. Дві перші сіяні розпочинають одразу з півфіналів, інші ж грають матчі 1/4 фіналу. Зазначимо, що 3-й сет відбувається у форматі тай-брейку до 10 очок.

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