Світоліна - Севастова: онлайн-трансляція Bett1 Aces Berlin 2. LIVE

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Еліна Світоліна зіграє в півфіналі виставкового турніру Bett1 Aces Berlin 2 проти Анастасії Севастової.

Матч відьбудеться в суботу, 18 липня. орієнтовний початок о 18:40 за київським часом. Дивіться пряму трансляція матчу Світоліна - Севастова онлайн на нашому сайті.

У першому півфіналі Петра Квітова в трьох сетах перемогла Андреа Петкович (3:6, 6:4, 10:5).

Нагадаємо, напередодні Світоліна перемогла в фіналі Bett1 Aces Berlin Петрк Квітову. Загалом же в турнірі беруть участь 6 тенісисток. Дві перші сіяні розпочинають одразу з півфіналів, інші ж грають матчі 1/4 фіналу. Зазначимо, що 3-й сет відбувається у форматі тай-брейку до 10 очок.