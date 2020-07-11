Олександрія - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 30 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Динамо зіграє в гостях з Олександрією в 30 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в неділю, 12 липня о 19:30. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Олександрія - Динамо наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри. Напередодні гри Динамо посідає 4 сходинку в турнірній таблиці УПЛ. У киян - 55 очок. Десна також набрала 55 очок і зіграє з Шахтарем. Зоря виграла в 30 турі в Колоса (0:2) та має в своєму доробку 57 очок. Що стосується олександрійців, то в них 44 очки та 5 сходинка.

Нагадаємо, у 29 турі Динамо програло Шахтарю (2:3), а Олександрія вирвала нічию із Зорею (2:2).