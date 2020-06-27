Десна - Динамо: онлайн-трансляція матчу 28 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє з чернігівською Десною в 28 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у неділю, 28 червня, на стадіоні імені Гагаріна в Чернігові. Початок о 19:30.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Уніан. Такоє онлайн матч Десна - Динамо наживво дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У 27 турі Десна вдома поступилася Зорі (1:2), а Динамо на власному полі перемогло Колос (2:1). Нагадаємо, Динамо продовжує боротьбу із Зорею за 2 місце в чемпіонаті. У киян - 55 очок після 27 матчів. Зоря набрала на 2 очки менше в 28 матчах. Зазначимо, що підопічні Скрипника в 28 турі розписали нічию з Шахтарем (0:0).