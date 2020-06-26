 Шахтер - Заря смотреть онлайн 27.06.2020 LIVE-трансляция | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Зоря: онлайн-трансляція матчу 28 туру УПЛ. LIVE

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Шахтар - Зоря: онлайн-трансляція матчу 28 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Носпечений чемпіон України - Шахтар у 28 турі української Прем'єр-ліги прийматиме Зорю.

Матч відбудеться у суботу, 27 червня, на стадіоні Металіст. Початок о 19:30

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Шахтар - Зоря наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри. 

У 27 турі Шахтар вирвав перемогу в Олександрії (3:2), а Зоря виграла надважливу гру в Десни (1:2). Нагадаємо, Зоря продовжує боротьбу за друге місце. У луганців - 52 очки. У Динамо на 3 очки більше.

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