Аталанта - Лаціо: онлайн-трансляція матчу 27 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта Руслана Маліновського зіграє з Лаціо в центральному матчі 27 туру Серії А.

Матч відбудеться у середу, 24 червня, в Бергамо. Початок о 22:45 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Аталанта - Лаціо наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Після 26 турів Лаціо посідає 2 сходинку, набравши 62 очко, на 4 менше від лідера Ювентуса (у римлян гра в запасі - ред). У Аталанти - 51 очко та 4 позиція в чемпіонаті.