 Аталанта - Лацио смотреть онлайн 24.06.2020 LIVE-трансляция | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф
Вчора 19:29 3506 14
Маріуполь - Ворскла: онлайн-трансляція півфіналу Кубку України. LIVE
Сьогодні 19:04 841
Український футбольний клуб Другої ліги припинить своє існування
Сьогодні 14:09 2340
Помер Юрій Дячук-Ставицький
Сьогодні 09:39 2873
Циганик: Ось де Бойко вбив Колос? Я не побачив жодного вбивства
Сьогодні 09:25 756
Де Ла Хойя збирається повернутися у бокс
Сьогодні 08:08 1795
Мелікян знайшов собі новий клуб
Вчора 18:46 2497
Зубков відреагував на інтерес Фенербахче
Вчора 17:17 2019
Де Пена: Арбітр був зобов’язаний призначити пенальті
Вчора 16:58 2531
ПФЛ перенесла три матчі Першої ліги
Вчора 16:44 2386
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:16 RunNews Нью-Йоркський марафон-2020 відмінили через коронавірус 100
19:04 Пряма трансляція Маріуполь - Ворскла: онлайн-трансляція півфіналу Кубку України. LIVE 841
18:57 Футбол Фред підпише новий контракт з Манчестер Юнайтед 315
18:44 Футбол Срна отримав нову посаду у Шахтарі 492
18:40 Пряма трансляція Аталанта - Лаціо: онлайн-трансляція матчу 27 туру Серії А. LIVE 109
18:22 Футбол Назарина: У Карпатах отримав важливий досвід 378
18:02 Футбол Миколаїв знищив Прикарпаття у 20 турі Першої ліги 386
18:01 Блог Марадона зняв труси під час танцю. Легенда знову зганьбився 277
17:51 Футбол Інгулець переміг Гірник-Спорт у 20 турі Першої ліги 571
17:44 Футбол Ндомбеле відмовився грати під керівництвом Моурінью 786
17:30 Футбол Визначились дати матчів 29 туру УПЛ 724
17:15 Футбол Слова Тайсона про Тете - це звичайна заздрість – агент 651
17:02 Блог Шість років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу 400
16:59 Олімпійські ігри-2020 Гутцайт прогнозує 15-20 медалей для України на Олімпіаді в Токіо 283
16:45 Футбол Каштру підшукав заміну своєму асистенту 818
16:27 Теніс Світоліна стала почесним громадянином Харкова 780
16:13 Футбол Тайсон: Не можу стверджувати, що Тете буде новим Дугласом Костою 1313
15:55 Футбол Назарина залишив львівські Карпати 1265
15:40 Футбол Сабо: Навіщо суддям VAR, якщо вони не вміють ним користуватися? 1006
15:25 Футбол Майбутній тренер Мілана назвав трансферні цілі клубу 1391
15:10 Футбол ПСЖ не зацікавлений у трансфері Додо 954
14:55 Бокс Арум: Бій Ломаченко - Лопес повинен відбутися з глядачами 1430
14:40 Біатлон Чемпіон Європи залишив спорт через конфлікт з керівництвом федерації 1735
14:25 Футбол Селюк: Дніпро-1 може стати серйозною силою в УПЛ 1552
14:09 Футбол Український футбольний клуб Другої ліги припинить своє існування 2340

Аталанта - Лаціо: онлайн-трансляція матчу 27 туру Серії А. LIVE

Сьогодні 18:40 109 0
Аталанта - Лаціо: онлайн-трансляція матчу 27 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта Руслана Маліновського зіграє з Лаціо в центральному матчі 27 туру Серії А.

Матч відбудеться у середу, 24 червня, в Бергамо. Початок о 22:45 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Аталанта - Лаціо наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Після 26 турів Лаціо посідає 2 сходинку, набравши 62 очко, на 4 менше від лідера Ювентуса (у римлян гра в запасі - ред). У Аталанти - 51 очко та 4 позиція в чемпіонаті.

Коментарі ()