Десна - Зоря: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Десна вдома зіграє із Зорею в центральному матчі 27 туру української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в неділю, 21 червня, на стадіоні ім. Гагаріна. Початок о 19:30.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матчу Десна Чернігів - Зоря Луганськ наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Обидві команди ведуть боротьбу з київським Динамо за друге лігочемпіонівське місце, маючи в активі по 49 очок. У киян на 3 очки більше. У минулому турі Зоря пограла Динамо 1:3, а Десна розтрощила Олександрію (1:5).

Нагадаємо, напередодні Шахтар переміг у Києві Олександрію та втринадцяте став чемпіоном України за 5 турів до завершення першості. Зазначимо, що матч Карпати - Олімпік перенесено через спалах коронавірусу у донеччан.