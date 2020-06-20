 Карпати - Олімпік дивитися онлайн матч 21.06.2020 LIVE-трансляція | Футбол | Champion.com.ua
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Карпати - Олімпік: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 14:45 252 0
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Карпати - Олімпік: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Львівські Карпати прийматимуть донецький Олімпік у 27 турі української Прем'єр-ліги.

Матч групи вибування відбудеться у неділю, 21 червня, на стадіоні Україна. Початок о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі Уніан.

Також онлайн матч Карпати - Олімпік наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, Карпати пропустили 3 посткарантинні тури чемпіонату через спалах у команді коронавірусу. Востаннє львів'яни зіграли в 23 турі, 14 березня. Тоді леви зіграли внічию зі Львовом (1:1). Олімпік у 26 турі виграв у Львова (2:0).

Карпати посідають останню сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Команда набрала 14 очок у 23 матчах. В активі Олімпіка 23 очки та 10 місце.

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