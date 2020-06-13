 Малага - Барселона смотреть онлайн матч 13.06.2020 LIVE-трансляция | Футбол | Champion.com.ua
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Мальорка - Барселона: онлайн-трансляція матчу 28 туру Ла-Ліги. LIVE

Сьогодні 17:08 158 0
Чемпіонат Іспанії повертається після карантину
Мальорка - Барселона: онлайн-трансляція матчу 28 туру Ла-Ліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Барселона зіграє на виїзді проти Малаги в 28 турі іспанської Ла-Ліги.

Матч відбудеться у суботу, 13 травня, Візіт Мальорка Естаді. Початок о 23:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку в медіасервісі Megogo.

Також онлайн матч Малага - Барселона наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У першому колі Барса вдома розгромила Мальорку - 5:2. Нагадаємо, востаннє команди зіграли в чемпіонаті ще до пандемії коронавірусу, 7 березня. Тоді, у 27 турі Барселона мінімально перемогла Реал Сосьєдад (1:0), а Мальорка на виїзді здолала Ейбар (1:2).

Синьо-гранатові очолюють турнірну таблицю, набравши в 27 матчах 58 очок. У Мальорки - 25 очок і 18 місце. Реал відстає від барселони на 2 очки та розташувався на 2 сходинці.

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