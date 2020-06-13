 Бавария - Боруссия М смотреть онлайн матч 13.06.2020 LIVE-трансляция | Футбол | Champion.com.ua
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Баварія - Боруссія М: онлайн-трансляція матчу 31 туру Бундесліги

Сьогодні 14:53 114 0
Баварія - Боруссія М: онлайн-трансляція матчу 31 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Мюнхенська Баварія в 31 турі німецької Бундесліги прийматиме менхенгладбахську Боруссію.

Матч відбудеться в суботу, 13 травня, на Альянц Арені. Початок о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція в медіасеррвісі Megogo.

Також онлайн матч Баварія - Боруссія М наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Баварія впевнено лідирує в чемпіонаті, набравши в 30 матчах 70 очок. Боруссія знаходиться на 4 сходинці з 56 очками в доробку.

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