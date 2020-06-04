ФК Львів - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

ФК Львів зіграє вдома проти Дніпро-1 у 25 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в неділю, 7 червня, на Дніпро Арені (львів'яни номінальні господарі).

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Львів - Дніпро-1 наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, у 5 турі чемпіонату Львів переміг дніпрян в гостях (2:3), а в 16 турі Дніпро-1 взяло реванш у Львіві (0:2). У 24 турі підопічні Михайленка впевнено перемогли Олімпік (3:1), а Львів, у доданий час, вирвав нічию в Полтаві у Ворскли (1:1).

Дніпро-1 посідає 7 сходинку в Групі вибування, маючи в активі 31 очко. У Львова на 9 очок менше та 9 місце.