 Динамо Минск - Шахтер смотреть онлайн 30.05.2020 чемпионат Беларуси LIVE | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо Мінськ - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 11 туру чемпіонату Білорусі. LIVE

Сьогодні 14:13 291 0
Динамо Мінськ - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 11 туру чемпіонату Білорусі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Солігорський Шахтар Юрія Вернидуба в 11 турі Вищої ліги чемпіонату Білорусі на виїзді зіграє проти мінського Динамо.

Матч відбудеться в суботу, 30 травня, на стадіоні Динамо. Початок о 19:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу Динамо Мінськ - Шахтар Солігорськ онлайн на нашому сайті.

У 10 турі мінчани зіграли внічию в гостях з Вітебськом (1:1), а Шахтар удома розгромив Білшину (4:0). Після 10 матчів Шахтар має 18 очок і посідає 4 сходинку в турнірній таблиці. Динамо розташувалося на 11 сходинці, набравши 13 очок.

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