Боруссія М - Баєр: онлайн-трансляція матчу 27 туру Бундесліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Боруссія із Менхенгладбаха та леверкузенський Баєр зустрінуться в матчі 27 туру німецької Бундесліги.

Матч відбудеться у суботу, 23 травня, на стадіоні Боруссія-Парк.

Початок о 16:30 за київським часом.

Огляд матчів 26 туру Бундесліги

Пряма трансляція в медіасервісі Megogo.

Також онлайн матч чемпіонату Німеччини Боруссія Менхенгладбах - Баєр Леверкузен наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У першому колі Боруссія на виїзді перемогла фармацевтів - 1:2. У минулому турі Баєр у гостях розгромив Вердер (1:4), а Боруссія впевнено здолала Айнтрахт (1:3).

Після 26 турів у господарів 52 очки та 3 позиція в турнірній таблиці. Баєр іде 5-м з 50 очками.