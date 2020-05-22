 Шахтер - Белшина смотреть онлайн 22.05.2020 чемпионат Беларуси LIVE | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Білшина: онлайн-трансляція матчу 10 туру чемпіонату Білорусі. LIVE

Сьогодні 19:58 352 0
Шахтар - Білшина: онлайн-трансляція матчу 10 туру чемпіонату Білорусі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Солігорський Шахтар Юрія Вернидуба в 10 турі Вищої ліги чемпіонату Білорусі приймає Білшину.

Матч відбудеться в п'ятницю, 22 травня, на стадіоні Будаунік.

Початок о 20:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу Шахтар Солігорськ - Білшина Бобруйськ онлайн на нашому сайті.

У 9 турі підопічні українського фахівця впевнено перемогли Славію (2:0), а Білшина зіграла внічию з Вітебськом (0:0).

У турнірній таблиці Шахтар після 9 матчів посідає 5 сходинку, маючи 15 очок. Білшина з 3 очками на останньому 16 місці. 

Нагадаємо, у центральному матчі 10 туру Динамо Брест без шансів програло БАТЕ (1:3).

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