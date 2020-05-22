Шахтар - Білшина: онлайн-трансляція матчу 10 туру чемпіонату Білорусі. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Солігорський Шахтар Юрія Вернидуба в 10 турі Вищої ліги чемпіонату Білорусі приймає Білшину.
Матч відбудеться в п'ятницю, 22 травня, на стадіоні Будаунік.
Початок о 20:00 за київським часом.
Дивіться пряму трансляцію матчу Шахтар Солігорськ - Білшина Бобруйськ онлайн на нашому сайті.
У 9 турі підопічні українського фахівця впевнено перемогли Славію (2:0), а Білшина зіграла внічию з Вітебськом (0:0).
У турнірній таблиці Шахтар після 9 матчів посідає 5 сходинку, маючи 15 очок. Білшина з 3 очками на останньому 16 місці.
Нагадаємо, у центральному матчі 10 туру Динамо Брест без шансів програло БАТЕ (1:3).